京都サンガF.C.が２月23日にクラブの公式Xを更新。「pickup play」と題し、前日のJ１百年構想リーグ第３節・福岡戦で、在籍３年目の33歳DFが披露したグッドプレーを公開する。「鈴木義宜選手の緻密なラインコントロールでオフサイドを誘発 サンガは現在被オフサイド数が10回でリーグトップ」これぞ職人芸で京都の最終ラインを支えているのは間違いない。ただ、本人はこの投稿を自身のXで引用し、「地味」と綴る。 控え