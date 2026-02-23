フットボールが、誰にも理解しがたい「サイコパス」であることは、我々も随分前から承知している。だが、その証拠を目の当たりにするたび、やはり信じられない思いに駆られる。アトレティコ・マドリーは、敵地でベティスに５点（５−０／コパ・デル・レイ準々決勝）を叩き込んだわずか３日後、今度は本拠地でその同じ相手に０−１（ラ・リーガ第23節）で敗れた。そしてさらにその４日後、前半だけで瞬く間に４ゴールを積み上げ、