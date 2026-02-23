大学生、社会人、プロの垣根を越えた野球の交流戦「薩摩おいどんリーグ」が開幕して3日目です。鹿児島市で行われた試合の裏側をのぞくと支えていたのは、県内の中高生たちでした。大学生、社会人、プロの垣根を越えて野球の交流戦を行う「薩摩おいどんリーグ」。県内外の計65チームが参加しています。鹿児島市の平和リース球場では23日、東京の慶應義塾大学と中央大学が対戦しました。試合の裏側