伊佐市のワークセンターあかりが管理する広大な敷地に南高梅の木、約400本が植えられていて甘酸っぱい香りを漂わせています。（訪れた人）「初めてたくさん咲いている梅をみてすごくきれい」（ワークセンターあかり・山田伸二さん）「今絶好の満開のとき。最高にキレイだと思う」梅の花の見ごろは今週半ばまでで5月中旬ごろには実を収穫し販売するということです。