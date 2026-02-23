ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子ハーフパイプで金メダルを獲得した中国の谷愛凌（アイリーン・グー）が引退を否定する場面があった。谷は今大会で金メダル1個、銀メダル2個を獲得。通算で金3個、銀3個の計6個の五輪のメダルを手にしている。試合後の会見で「今回の大会を終えて、私は男女を問わずフリースタイルスキー史上最多の五輪メダリストとして大会を後にします（walk away）。金メダルの数も男女を問わず最