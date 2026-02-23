県内全域で乾燥注意報が出る中、阿蘇市で建物2棟が全焼する火事がありました。23日午後2時半過ぎ、阿蘇市で「ドラム缶で物を燃やしていたら竹やぶに火が移った」と通報がありました。 2時間半に鎮火しましたが、木造2階建ての空き家と平屋の倉庫、計約400平方メートルが全焼し、近くの林10平方メートルほども焼けました。 40年以上前、未完成で工事が中断した産山村にあるリゾート施設「卑弥呼の里」の廃