◇オープン戦ロッテ0―8中日（2026年2月23日北谷）ロッテは先発の石川柊太が初回先頭の福永に初球を頭部に当てて危険球退場。緊急登板した菊地が上林、カリステに連打を浴び、わずか3球で2失点。さらに2死後には石伊にも中前適時打を浴びた。2回以降も失点を重ね、昨秋から対外試合10試合目でサブロー監督は初黒星を喫した。「全部ピッチャーですよね。昨日も言ったけどピッチャーのおかげで勝ってる。こうなったら、ち