Vol.158-4 本連載では、ジャーナリスト・西田宗千佳氏がデジタル業界の最新動向をレポートする。今回は2026年のCESで発表されたソニー・ホンダモビリティが手掛けるEV（電気自動車）「AFEELA（アフィーラ）」の話題。これまでのEVと異なる点と課題は何か。 今月の注目アイテム ソニー・ホンダモビリティ AFEELA 1（アフィーラ ワン） 8万9900ドル〜（約1400万円※） ※1ドル＝約154.7円で換算（2026年