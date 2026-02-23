筆者の知人A子さんの同僚が風邪が完治していない状態で出社してきました。風邪をひきやすいA子さんは「微熱があるなら出社しないで欲しい」と感じていました。すると上司が始業前に帰宅を促しました。「無理することは凄いことではありません」と話し始め……。私たちのチームの意識が変わるきっかけとなったエピソードです。 微熱があるけど出社しました！