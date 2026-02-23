【ファミリーマート】では、2月22日の「ねこの日」に合わせて、猫をモチーフにした愛らしいスイーツが続々と登場しています。見た目の癒やし効果はもちろん、素材にこだわった本格的な味わいも魅力です。今回は、ティータイムが楽しくなりそうな、新作のねこスイーツをご紹介します。 パッケージに釘付け「肉球すいーとぽてと」 可愛すぎるねこのイラストが施された、特