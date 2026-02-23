イングランド代表のルベン・ロフタス＝チークが負傷イタリア・セリエAのACミランに所属するイングランド代表MFルベン・ロフタス＝チークが、現地時間2月22日のパルマ戦でGKと激しい接触を起こすアクシデント。ミランは公式サイトで上の歯とそれを支える骨（歯槽骨）が折れていることを発表した。このゲームの前半8分、ミランがゴール前にボールを入れたところにロフタス＝チークが走り込むと、相手GKエドアルド・コルヴィと激