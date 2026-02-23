全日本女子フットサル選手権大会の決勝戦が行われた勝負を分けるゴールを挙げたヒロインは、試合後の表彰式を終えて金メダルをぶら下げても、自身の身に起きたことに戸惑いの表情を浮かべた。2月23日に行われた第22回JFA全日本女子フットサル選手権大会の決勝戦で、SWHレディース西宮（兵庫）とバルドラール浦安ラス・ボニータス（千葉）が対戦。両クラブが決勝を戦うのは、これで3年連続のこと。西宮にとってはクラブ史上初の