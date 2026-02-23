21日、夕暮れの西日が差すJR松本駅の東西自由通路。巨大な模型がお目見えしました。通りかかった人は「何ですかこれは。」「すごいです。」時刻は間もなく午後5時、そのシルエットに偶然居合わせた人も興味深々です。「3・2・1どうぞ」鋭い爪に眼光。高さは約3.5メートル。今にも動き出しそうなゴジラの模型です。制作した「庄内盛々会」大嶋健資会長「松本は『三ガク都』と言って、ガクが３つある（学都・岳都・楽都）。