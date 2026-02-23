女優の菅野美穂と俳優の山時聡真が２３日、都内でダブル主演映画「９０メートル」（中川駿監督、３月２７日公開）の完成披露上映会に西野七瀬、南琴奈、田中偉登らと出席した。進学先などに悩む息子と、難病を抱える母親の絆を描く。母親役の菅野は、この日が実母の誕生日。山時を母親に見立て、お互いに向き合って「埼玉のお母さん、ありがとう。自分も母親になって子育てをして、母ってすごいなと思う」と感謝の気持ちを込め