中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月23日】中国商務部報道官は23日、米連邦最高裁による関税訴訟判決について、内容および影響を包括的に評価していると述べた。また、米側が貿易相手への関税を維持するため、貿易調査などの代替措置を準備している動きにも留意しているとし、中国は引き続き動向を注視し、自国の利益を断固として守っていくと強調した。報道官はさらに次のように述べた。中国は一貫して、