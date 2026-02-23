第１子妊娠中のモデルでタレントの藤田ニコル（２８）が、生まれてくる赤ちゃんの性別を発表した。藤田は２３日、自身のインスタグラムを更新。「お友達がベビーシャワーを開いてくれました女の子のお母さんになります」と記し、計画を立ててくれた歌手の青山テルマや、モデルの藤井サチ、香音ら友人との集合ショットなどをアップ。「出産前に会いたかった大好きなお友達みんなに会えて、たくさんお祝いしてもらえて…産ま