元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。打てば阪神打線の得点力を上げる期待の5年目野手の名前を挙げた。片岡氏が期待し続けるのは前川右京外野手（22）だ。「昨年も期待され、オープン戦はよかったが、シーズン入って結果がなかなか出なかった。本人も今年は期するものがあると思う」と飛躍を願った。前川を称して「昭和の匂いがする」「ヘラヘラしていない」と認めた。