２３日午後２時１５分頃、香川県さぬき市津田町津田、無職男性（７４）方から出火、木造平屋住宅を全焼した。焼け跡から１人の遺体が見つかった。県警さぬき署は、連絡が取れなくなっている住人の女性（７８）とみて身元や出火原因を調べている。発表では、男性は姉と２人暮らし。出火当時、男性は敷地内の駐車場にいて無事だったという。