入院のためペットホテルに預けていた愛犬をお迎えに！再会を喜んでいたのに、いざ帰ろうとすると…！？その後のまさかの展開が話題を呼び、投稿は12万回再生を突破。「楽しかったんだね」「駄々こねて可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：飼い主の入院でペットホテルに預けられた犬→お迎えに行き『すぐに帰りたがる』と思ったら⋯想定外の展開】 ペットホテルに愛犬をお迎えに TikTokアカウ