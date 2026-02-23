オーエフシー（OFC）は、2027年3月31日をもって事業を終了する。1984年2月に設立し、外国航空会社の運賃申請代行などを展開していた。運賃の簡素化や申請のシステム化、コロナ禍を経た環境の変化により、事業の終了を決めた。日本航空（JAL）のほか、JALUX、JALブランドコミュニケーション、エア・カナダ、フィンエアー、ブリティッシュ・エアウェイズ、ユナイテッド航空、イランエア、大韓航空、エジプト航空、カンタス航空、スカ