23日夕方、石川県金沢市の山あいの集落で高齢の女性が川に流され、心肺停止の状態で病院に搬送されました。23日午後4時15分頃、金沢市田島町で「家族の行方が分からなくなった。川に落ちたかもしれない」と女性から消防に通報がありました。その後、80代の女性が自宅の裏を流れる田島川で倒れているのが見つかり、通報から約1時間後に心肺停止の状態で病院へ搬送されました。消防によると女性は23日午後1時ごろから、何らかの作業