夏のインターハイと正月の全国高校サッカー選手権大会で優勝し夏・冬2冠を達成した神村学園サッカー部の祝勝会が鹿児島市で開かれました。夏のインターハイと正月の全国高校サッカー選手権大会で優勝し鹿児島県勢としては初めて夏・冬2冠を達成した神村学園サッカー部。祝勝会には塩田知事やいちき串木野市の中屋謙治市長など約400人が出席し、全国2冠達成を祝いました。(J1福岡加入 福島