日本マクドナルドの公式Xが23日に更新され、「ポケベル」でメッセージを発信し、話題になっている。【画像】マクドナルドからの「ポケベル」メッセージポケベル画像の写真とともに「読めますか…？…大人のあなたに…メッセージです…」と投稿。ポケベルの画面には、数字が羅列されている。この投稿は1980〜90年代を直撃して「世代なんで簡単に読めちゃったおばさんです…」「すっかり忘れてしまってるわ」「2*2で打ってくだ