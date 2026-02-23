オリックス・東松快征投手（２０）が２３日、中日と壮行試合を行う「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋」（対中日）のサポートメンバーに追加招集された。享栄（愛知）から２３年ドラフト２位で入団した、常時１５０キロを超える力強い直球が魅力の大型左腕。「めちゃくちゃうれしい。自分自身、初めてなのですごく緊張するけど…。トッププレーヤーの集まりなので、吸収できるところはしっかり吸収していきたい」