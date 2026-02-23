５人組グループ・Ｍ！ＬＫの吉田仁人が２３日、東京・浜松町の文化放送メディアプラスホールで行われた「レコメン！税理士記念日フェア２０２６」にお笑いコンビ・なすなかにしと出席した。番組「レコメン！」の木曜パーソナリティーを務める吉田は会場で、税理士の役割を描くオリジナルショートドラマに挑戦。税理士を演じた吉田は「ピリッと緊張しました。大事な要項を伝えないといけないと思って、かんだりしたらダメなので