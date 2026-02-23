2021年に、綾瀬はるか主演、池松壮亮の共演で制作された「東日本大震災10年特集ドラマあなたのそばで明日が笑う」。舞台は宮城県石巻市で、綾瀬は震災で行方不明になった夫・真城高臣(高良健吾)を待ち続ける主人公の蒼を演じた。仕事を通じて蒼と出会う建築士の葉山瑛希を池松が演じている。震災で夫が行方不明となり、現在は中学生になった一人息子・六太と暮らしている蒼。義妹・遥(土村芳)や義母・浅子(阿川佐和子)とも交流