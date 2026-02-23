メ～テレ（名古屋テレビ） 異例の冬場の「水不足」が続く、愛知県の豊川用水。祝日の23日、家族連れで賑わう地元の公園などにも影響が出ています。 愛知県東三河地方に水を供給する豊川用水。 水源の宇連ダムの貯水率が23日午後5時時点で2%を切るなど、水不足が深刻に――。 愛知県豊川市にある温水プールでは、ジェットバスに影響が出ています。 「まもなくプールの営業が開始されますが、