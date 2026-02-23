メ～テレ（名古屋テレビ） 23日昼ごろ、愛知県常滑市の宿泊施設で火事があり、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。 警察によりますと23日正午すぎ、常滑市千代ケ丘の宿泊施設「キットイン常滑」で窓から煙が出ているのを、近くに住む人が見つけて119番通報しました。 火は約3時間後に消し止められましたが、軽量鉄骨2階建ての宿泊施設の1階部分が焼け、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました