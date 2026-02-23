メ～テレ（名古屋テレビ） 23日昼ごろ、愛知県安城市の図書館などが入る施設で、不審火が4件相次ぎました。 警察によりますと午前11時半ごろ、安城市御幸本町の図書館などが入る複合施設「アンフォーレ」で、駐輪場に止めてあった自転車が燃えているのを近くを通った人が見つけ、施設の職員を通じて110番通報しました。 職員が消火活動を行いましたが、自転車のチャイルドシートなどが焼けました。 そ