『anan』2484号のスペシャルエディション表紙を飾ったRIIZE。ウェブでは気になるオリジナルインタビューとしてメンバーのキャラクターを知る、Q＆Aに答えていただきました！ RIIZEの愛され最年長、SHOTAROQ. 朝起きて一番にすることは？朝起きてまずはスマホを見ます。というか、うるさく鳴っている目覚ましのアラームを止める（笑）。Q. 寝る前にすることは？毎日、必ずフェイスマスクでパックをしています。Q. つい言ってしまう