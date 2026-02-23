日本が史上最多24個のメダルを獲得したミラノコルティナオリンピックが幕を下ろしました。王者が見せた意地・・メダルとともに輝いた笑顔・・喜びと悔しさが入り混じる県勢の活躍を振り返ります。日本時間の23日に行われた閉会式。17日間にわたり、熱戦が繰り広げられた“冬の祭典”が幕を下ろしました。開会式で旗手を務めた妙高市出身の冨田せな。スノーボードハーフパイプ決勝。実況「キャブです、720！フロ