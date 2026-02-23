これまで雑誌の表紙を150回以上飾ってきたトップコスプレイヤーの伊織もえさんが、週刊 SPA! 2月24日・3月3日号の表紙＆グラビア企画「美女地図〜私が主人公〜」に登場しました。【写真】悩殺コスプレクイーンの伊織もえさん人気コスプレイヤーの伊織さんが、サイケデリックな雰囲気のバーを舞台に、かわいく挑発するようなグラビアを披露。どんなカルチャーも自分の色に染め上げる存在感と思わず目を奪われる抜群のスタイル。幻覚