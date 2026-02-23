Q. 金利1.05％の、auじぶん銀行「円定期預金」に100万円を1年間預けたら、利息はいくら？2月に入ってメガバンクが一斉に預金金利を引き上げましたが、依然としてネット銀行の金利水準が高い状況です。なかでも特に、高金利キャンペーンを実施しているauじぶん銀行の「円定期預金」に注目している方も多いのではないでしょうか。そこで、100万円を1年間預けた場合、手元に残る利息はいくらになるのか、メガバンクと比べてどの程度の