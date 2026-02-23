MVP＆サイ・ヤング候補の才能に言及ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が大谷翔平投手への期待を語った。完全なる投打二刀流として臨むシーズンについて問われ、「彼はこれまで野球をした中では最高の選手。彼の場合、どんなことも可能だと思う」と言及した。ファウル・テリトリーTVが放送する米ポッドキャスト番組「ドジャース・テリトリー」が公式Xでインタビュー映像を公開。「デーブ・ロバーツ、二刀流としてフルシーズンを