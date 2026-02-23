ブライトンに所属するMFジェームズ・ミルナーが、プレミアリーグ出場数の新記録を打ち立てた。これまでの記録は、アストン・ビラやマンチェスター・シティで活躍したギャレス・バリーの653試合。ミルナーは２月11日に行なわれたビラ戦でその記録に並び、さらに同21日のブレントフォード戦で試合出場数を「654試合」に伸ばした。新記録を築き、プレミア出場記録で単独首位に立った。記録達成後、ミルナーは言う。「最近の試合