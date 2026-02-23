国内で最も古い4万年以上前のものとされる石器が廿日市市の遺跡から発掘されたことを受け、調査結果の報告会が開かれました。報告会には、地元の考古学ファンら、約1000人が参加。調査に関わった専門家3人が、石器が見つかった遺跡の特徴などを説明しました。2024年、奈良の研究チームが廿日市市吉和にある冠遺跡で、約4万2300年前の石器を発掘しました。それまでは3万7000年前の石器が最も古いとされており、人類が日本列島