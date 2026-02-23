ミラノ・コルティナの冬季オリンピックが閉幕しました。祝日の23日に訪れたのは、まだまだ熱気冷めやらぬ広島のスケート場です。過去最高の24個のメダルを獲得した日本選手団。なかでも、フィギュアスケートは「りくりゅう」ペアの金メダルをはじめ、6つのメダルを手にしました。広島にもさっそくその反響が…。■長通麻弥リポート「オリンピックの盛り上がりを受け、広島市内のスケートリンクも朝からこ