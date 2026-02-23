全国各地の逸品が集まった「シューイチ全国うまいもの博」が、いま、下関市のデパートで開かれています。大丸下関店で開催中の「シューイチ全国うまいもの博」、午前中から多くの人が詰め掛けました。およそ40店舗のうち、12店舗が下関初登場です。横浜からやってきた「YES‼カツサンド」の一押しは、最高級A5ランクの黒毛和牛を使ったローストビーフのカツサンドです。（店の人は）「低温でじ