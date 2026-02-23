2月23日は「富士山の日」です。静岡県内各地では富士山にまつわるイベントが開かれ、霊峰富士の価値や歴史を改めて確認しました。 【写真を見る】静岡県内各地で行われた富士山にまつわるイベント 「世界でいちばん富士山がきれいに見える町」を宣言した松崎町雲見地区。 富士山に祭られる「木花咲耶姫（このはなさくやひめ）」への嫉妬から、姉の「磐長姫（いわながひめ）」がこの地に来たとされています。 「仲直りの儀」は