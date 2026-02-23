日本最古とみられる石器が見つかった廿日市市の冠遺跡について、発掘に携わる研究員らが最新の調査結果を報告しました。 報告会には廿日市市吉和にある冠遺跡で３年前から発掘調査を行う研究員らが登壇し、旧石器時代の暮らしなどを説明しました。 この遺跡では４万２３００年前のものとみられる石器が見つかっていて、これは日本で最も古いと考えられていた石器より５千年さかのぼるものだということです。 奈良文化財研究所