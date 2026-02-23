主役は子どもたちです。使わなくなったおもちゃなどを小学生が販売する「キッズマーケット」が23日、山口市で開かれました。「いらっしゃいませ～」山口市の湯田温泉こんこんパークで開かれたキッズマーケットには32のお店が並び、使わなくなったおもちゃや衣服などを子どもたちが販売しました。大人は一切手助けをしないのがルールです。「ありがとうございました～」（記者）「どんどん売れ