2月8日、県内を襲った寒波で指宿市や南さつま市ではスナップエンドウなどのマメ類が低温による被害を受けました。被害を受けた生産者の力になればと県内でECサイトを運営する会社と鹿児島市のホテルが連携し、粋な支援活動が行われています。エブリィは23日、指宿市の農園を訪ねました。旬を迎えるスナップエンドウですが…。（アグリスタイル・湯ノ口貴之代表取締役）「スナップエンドウの中の水が凍って凍ったところが溶けて