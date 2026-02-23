天皇陛下は66歳の誕生日を迎えられ、皇居・宮殿では「宴会の儀」が行われました。午後1時ごろ、両陛下は秋篠宮ご夫妻や長女の愛子さまなど皇族方とともに宮殿の豊明殿に入られました。両陛下が高市首相や閣僚などと昼食を共にする「宴会の儀」には、約130人が出席しました。陛下は「皆さんと祝宴を共にすることを誠にうれしく思います。この機会に、国民の幸せと国の発展を願い、あわせて皆さんの健康を祈ります」とあいさつされま