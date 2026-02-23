◇「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合侍ジャパン0―4ソフトバンク（2026年2月23日サンマリン宮崎）侍ジャパンの周東佑京が持ち味を発揮した。「2番・右翼」で出場。初回に自慢の快速で二盗を決めてスタンドを沸かせた。1死から四球で出塁し、続く牧の打席で二塁を狙って悠々とセーフに。「本戦までに1回は（スタートを）切りたかった。ああいう形をつくれればベスト」とほっとした様子だった。守備では1