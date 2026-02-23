慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」に預け入れられたことを公表し講演活動などを行っている宮津航一さん。週末、里親の両親と、初めて3人そろっての講演会に参加し、両親や子どもたちへの思いを語りました。■宮津航一さん「実は両親と3人で講演に登壇するのは初めてのこと」親が育てられない子どもを匿名でも受け入れる「こうのとりのゆりかご」いわゆる「赤ちゃんポスト」。航一さんは、幼少期に預け入れられたあと里親の宮津夫