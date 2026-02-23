オールド・フレンズ・ジャパン（岡山県真庭市）は23日、ダンビュライト（セン、父ルーラーシップ）が腸捻転により21日に息を引き取ったと公式X（旧ツイッター）で発表した。12歳だった。「限られた時間の中、出来得る限りの対応を尽くしましたが回復が見込めず、苦渋の決断をもって安らかに見送ることといたしました」と報告。別れを惜しんだ。現役時代は栗東・音無秀孝厩舎所属で16年7月9日にデビューし、中京マイルの新馬