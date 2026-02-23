元モーニング娘。のタレント保田圭（45）が23日、インスタグラムを更新。この日、56歳で亡くなったことが発表されたLUNASEAのドラマー真矢さんを追悼した。保田は「お目にかかる機会がたくさんあったわけではありませんでしたが、勝手に親戚のように思わせて頂いておりました」と書き出し、「初めてお会いした日、中華料理の味がわからなくなるほど緊張していた私に、とても気さくに接して下さったお姿が忘れられません」と振り