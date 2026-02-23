田中偉登（26）が23日、東京・新宿バルト9で行われた山時聡真（20）と菅野美穂（48）のダブル主演映画「90メートル」（中川駿監督、3月27日公開）完成披露上映会に登壇。劇中で、山時が演じた藤村佑の同級生でバスケ部の元チームメートの大平翔太を演じたが「僕だけ、バスケ映画だと途中まで思っていた。それくらい、撮影前の4カ月、ボールに触らせられて、バスケの練習をさせられた」と声を大に訴えた。「90メートル」は、母親を