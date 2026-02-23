全日本プロレス２３日の大田区大会で斉藤レイ（３９）が６か月ぶりにリング復帰を果たした。レイは右肩負傷のため、昨年８月から欠場。復帰戦となったこの日は?ミスター斉藤?土井成樹、セニョール斉藤、大石真翔と組んで、「ＨＡＶＯＣ」の潮崎豪＆芦野祥太郎＆ザイオン＆オデッセイと激突した。大歓声に迎えられたレイは、芦野に右腕でチョップを浴びせて復活をアピール。会場を沸かせた。一進一退の攻防の中、土井、セニ