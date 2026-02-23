ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子＆団体で銀メダルの鍵山優真（２２＝オリエンタルバイオ・中京大）が２３日、ミラノ・マルペンサ空港で出国前に報道陣の取材に応じた。閉会式にも参加した鍵山は「僕たちは１月下旬から（ミラノに）入ってたので、約１か月弱ぐらい滞在していた。ようやくその期間が終わってしまう実感があった。閉会式も十分に楽しんで過ごせたので、今は疲労困憊だけど、まだ世界選手権もある